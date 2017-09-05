Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması

Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak. Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.



Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.



En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.



HABER MERKEZİ