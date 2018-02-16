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Açıköğretimde kaç kişi okuyor?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinde 1 milyon 224 bin aktif öğrencinin bulunduğu bildirildi.

16 Şubat 2018 Cuma 14:39
Açıköğretimde kaç kişi okuyor?

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesiminden vatandaşa ve farklı dezavantajlı gruplara yönelik sunulan yükseköğretim olanaklarının sürdürülebilir nitelikte olmasını hedefleyen AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 1 milyon 224 bin aktif öğrencisi bulunuyor.

Açıköğretim Sistemi'nin 736 bin çalışan öğrencisinin içerisinde 12 bin 651 askeri personel, 2 bin 277 adli personel, 2 bin 705 akademisyen, bin 508 gazeteci, 161 hakim, 27 milletvekili, 17 bin 197 mühendis, 16 bin 326 sağlık personeli ve 33 bin 626 da öğretmen bulunuyor.

Bu öğrencilerin yanı sıra AÜ Açıköğretim Sistemi 25 bin 50 elli yaş ve üzeri, 6 bin 820 emekli, 23 bin engelli ve bin 700 mahkum öğrenci öğrenim faaliyetlerini sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Açıköğretimüniversite
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