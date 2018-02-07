Akademik hayatta tenzili rütbe

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın verdiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantının başında yaptığı sunumda, "2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için merkezi hükümetin bütçesinden 27 milyar 761 milyon lira ayırdık. Bu miktar toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. Bugün itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitemizle birlikte toplam 187 yüksek öğretim kurumumuz bulunmaktadır. Yüksek öğretimdeki öğrenci sayımız 7 milyon 700 binin üzerindedir. Öğretim elemanı sayımız ise 150 binin üzerindedir."

Doktor öğretim üyesi!

Teklifin ana ekseninin yardımcı doçentliğe ilişkin düzenleme olduğunu anlatan Yılmaz, yardımcı doçentliğin kalkacağını, doktor öğretim üyeliği kadrosunun ihdas edildiğini vurguladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da düzenlemedeki doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak, kaliteyi çok düşürmüş oluruz. Doçentlikteki sözlü sınavın kalkması halinde büyük sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öğretim üyeleri açısından yabancı dil bilgisinin önemine de işaret eden Ilıcalı, bu alanda da başarı puanının düşürülmemesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise öğrenci affı konusuna değinerek, "Uzmanlık yaparken annesi hastalandığı, babası öldüğü için buna benzer sebeplerle ya da FETÖ'nün mobbingine uğradığından ihtisasını yarıda bırakan arkadaşlarımız var. Türkiye bunları kaybetmesin. Bir küçük af onları ülkeye kazandırır. Bunun için sizden destek bekliyorum" diye konuştu.

HABER MERKEZİ