Akıllı telefonu attı YKS'de dereceye girdi

Karataş, başarısında, sınav döneminden önce akıllı telefonunu, vakit kaybettirdiği gerekçesi ile tuşlu telefonla değiştirmesinin etkili olduğunu söyledi.

YKS'de Türkiye 63'üncüsü olan Yunus Emre Karataş için sınava hazırlandığı eğitim kurumunda ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet altını ile ödüllendirilen Karataş'a eğitim kurumu tarafından üniversite bursu da verilecek.

Karataş, sayısalda Türkiye 63'üncüsü olma ve Sivas il 1'incisi olma başarısını elde ettiğini belirterek, "Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de biraz da manevi anlamda girmek gerekiyor. İnsanın Yüce Rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu artırıyor. Ben devamlılığı sağladığım için başarılı oldum" dedi.

Sınav döneminden önce akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon aldığını dile getiren Karataş, "Akıllı telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor, istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ