Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

Bu haber kez okundu.

ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-ALES ilkbahar dönemi, 7 Mayıs 2017'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 180 dakika süre verilecek.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Açıklamada, başvuru, sınav ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuzu, adayların başvuru öncesi dikkatle incelemesi uyarısı yapıldı.

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ALES Başvuruları BaşladıÖSYMALES
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100