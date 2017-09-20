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Bir ay daha karambol

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte yeni modeli bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunabileceklerini ifade ederek, "Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız" dedi. Yaklaşık 1.3 milyon 8. sınıf öğrencisi öğrenci yeni sistemin adı konana kadar sancılı bir süreç geçirecek.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:13
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Bir ay daha karambol

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) bir çırpıda kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan kaos sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni sistem üzerinde çalışmalarına başlarken, ortaya çıkan tabloda 'sınav ya da sınavlardan' kurtulmak mümkün görünmüyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, katıldığı bir TV programında, liselere geçişte yeni modeli bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunabileceklerini söyledi.

Yılmaz, "Bakanlar Kurulu 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız. Yok, 'Biraz daha şu noktanın düzeltilmesi, çalışılması gerekir' derse... Dolayısıyla bir tarih verip de düzeltilme talimatını aldıktan sonra geciktirirsek orada 'söylenildi ama yapılmadı' gibi bir şey olur. Dolayısıyla en kısa sürede bu çalışma yapılacaktır" dedi.

Dar kapsamlı sınav düşünülüyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ailenin istemediği okullara çocukların gönderilmeyeceğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız şundan çok emin olsunlar, eğer bir okula, ister meslek lisesi ister imam hatip lisesi isterse Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi olsun, eğer istemiyorsa, evlatlarını vermiyorsa, hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığının, ailesinin istemediği bir okula evladını gönderebilmek gibi bir durumu yoktur. Yani ailelerin istemediği hiçbir okula evlatlarını biz göndermeyiz. Eve en yakın hangisini istiyorsa o alanda... Bizim amacımız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, 2018'de 20 bin öğretmen alacaklarını sözlerine ekledi.

Üniversiteye de 'çoklu' sınav

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavlarının birden fazla yapılması konusunda programları olduğuna işaret ederek, "Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önünü sunulacak" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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