Bir milyon öğrenci istediği okula yerleşti

Buna göre, sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı.

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

AA