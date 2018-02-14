Bu yıl TEOG olacak mı? Bakanlık'tan açıklama...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta gazetecilerin, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TEOG sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

Söz konusu yönetmeliğin, bu yıl uygulanacak sistemi açıklamaya yönelik olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde kondu. Geçici madde şunu söylüyor, diyor ki bu zamana kadar yani bir önceki usulle yeni TEOG sınavı ile okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Biz, bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, evine en yakın okul sistemi dikkate alarak ve diğer hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 öğrencimiz ise merkezi sınavla yapılacak bir okula alınacak. Yönetmelik buna ilişkindir. Dolayısıyla da TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir veya eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği söylemi de doğru değildir."

AA