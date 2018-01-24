Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118930
ALTIN
162.485
DOLAR
3.7491
STERLİN
5.2870
EURO
4.6305

Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirin

Psikiyatrist Uz. Dr. Nehir Kürklü, sömestr döneminde, çocuklarla geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek için onların istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu kaydetti

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
22 Okunma
Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirin

Psikiyatri Uz. Dr. Nehir Kürklü, yoğun ders ve kurs programları yerine, çocukların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek aktivitelerin ikinci yarıyıl başarısına büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Çocukların aileleri ile birlikte yaptığı her etkinlik, iletişimlerini güçlendiriyor ve duygusal gelişimlerini destekliyor.

Bu nedenle ailelerin çocukları ile ilgili bazı önerileri dikkate alması gerekiyor” diye konuştu.
Mutlu ve verimli bir yarıyıl tatili için tatil başladıktan sonraki birkaç gün çocuğun serbest bırakılmasının önemine değinen Nehir Kürklü, “Çocukların nelere yönlendikleri izlenmeli, daha sonra ilgi duydukları etkinlikler konusunda desteklenmeli, tatilini en keyifli ve yararlı biçimde geçirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bunu yaparken de çocuğu sıkmamak ve bu etkinlikleri görev haline getirmemek de önemlidir. Ancak çocuk, tatili tüm sorumluluklarından kurtulabileceği bir zaman dilimi olarak görmemelidir.

Eğlenceli vakit geçirirken de odasını toplamak, dişlerini fırçalamak, büyüme dönemine uygun yeterli miktarda uyumak ve beslenme gibi günlük sorumlulukları ile okul için gerekli olan diğer görevlerini yerine getirmesinin gerekliği olduğunu bilmelidir” ifadelerine yer verdi.

‘Ödevlerinin planlamasını birlikte yapın’

Yarıyıl tatilindeki ders programının çocuklarla birlikte yapılmasının önemini işaret eden Kürklü, “Bu dönemde, çocuk ve aile arasındaki en önemli uyumsuzluk, anne babanın kendine göre bir ders planı yapması ve çocuğunun da buna uymasını beklemesidir. Oysa tatil döneminde ders çalışma, ihtiyaca göre belirlenmelidir. Abartılı ders çalışma programları, çocukları genel bir isteksizliğe veya onların derse karşı olan motivasyonlarında azalmaya itebilir” dedi.
Birçok çocuğun cep telefonu, bilgisayar ve tablet ekranlarında daha çok sanal oyunla vakit geçirmek için tatil beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Nehir Kürklü, “Çocukta oluşan bir beklenti, ailesinin daha önce sanal oyunlara yönelik verdiği sözlerden kaynaklanıyorsa, aile çocuğuna verdiği sözü tutmalıdır.

Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi bunun da limitsiz olmadığı ve bu sürenin hangi şartları gerektirdiğinin belirlenmesi, çocuk ve ebeveynleri arasındaki muhtemel çatışmaları önleyecektir. En önemlisi de ailesinin verdiği sözü tutması, çocuğun onlara karşı güven duygusunu sağlamlaştıracaktır” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Psikiyatrist Uz. Dr. Nehir KürklüSömestrçocukİhtiyaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul servis araçlarına '15 dakika kuralı'
Okul servis araçlarına '15 dakika kuralı'
YÖK ve ÖSYM, TUS için bir araya geldi
YÖK ve ÖSYM, TUS için bir araya geldi
İTÜ'den dünya çapında başarı
İTÜ'den dünya çapında başarı
Tatil başlıyor
Tatil başlıyor
YÖK açıkladı! "yardımcı doçentlik" kalkıyor
YÖK açıkladı! "yardımcı doçentlik" kalkıyor
ÖSYM'DEN ALES ile ilgili flaş karar!
ÖSYM'DEN ALES ile ilgili flaş karar!
ÖSYM'den 'TUS' adımı
ÖSYM'den 'TUS' adımı
Üniversite sınavlarında Rusça devri
Üniversite sınavlarında Rusça devri
Türkiye'nin en iyileri Boğaziçi, ODTÜ ve Koç
Türkiye'nin en iyileri Boğaziçi, ODTÜ ve Koç

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim