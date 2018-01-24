Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirin

Psikiyatri Uz. Dr. Nehir Kürklü, yoğun ders ve kurs programları yerine, çocukların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek aktivitelerin ikinci yarıyıl başarısına büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Çocukların aileleri ile birlikte yaptığı her etkinlik, iletişimlerini güçlendiriyor ve duygusal gelişimlerini destekliyor.

Bu nedenle ailelerin çocukları ile ilgili bazı önerileri dikkate alması gerekiyor” diye konuştu.

Mutlu ve verimli bir yarıyıl tatili için tatil başladıktan sonraki birkaç gün çocuğun serbest bırakılmasının önemine değinen Nehir Kürklü, “Çocukların nelere yönlendikleri izlenmeli, daha sonra ilgi duydukları etkinlikler konusunda desteklenmeli, tatilini en keyifli ve yararlı biçimde geçirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bunu yaparken de çocuğu sıkmamak ve bu etkinlikleri görev haline getirmemek de önemlidir. Ancak çocuk, tatili tüm sorumluluklarından kurtulabileceği bir zaman dilimi olarak görmemelidir.

Eğlenceli vakit geçirirken de odasını toplamak, dişlerini fırçalamak, büyüme dönemine uygun yeterli miktarda uyumak ve beslenme gibi günlük sorumlulukları ile okul için gerekli olan diğer görevlerini yerine getirmesinin gerekliği olduğunu bilmelidir” ifadelerine yer verdi.

‘Ödevlerinin planlamasını birlikte yapın’

Yarıyıl tatilindeki ders programının çocuklarla birlikte yapılmasının önemini işaret eden Kürklü, “Bu dönemde, çocuk ve aile arasındaki en önemli uyumsuzluk, anne babanın kendine göre bir ders planı yapması ve çocuğunun da buna uymasını beklemesidir. Oysa tatil döneminde ders çalışma, ihtiyaca göre belirlenmelidir. Abartılı ders çalışma programları, çocukları genel bir isteksizliğe veya onların derse karşı olan motivasyonlarında azalmaya itebilir” dedi.

Birçok çocuğun cep telefonu, bilgisayar ve tablet ekranlarında daha çok sanal oyunla vakit geçirmek için tatil beklentisi içinde olduğunu vurgulayan Nehir Kürklü, “Çocukta oluşan bir beklenti, ailesinin daha önce sanal oyunlara yönelik verdiği sözlerden kaynaklanıyorsa, aile çocuğuna verdiği sözü tutmalıdır.

Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi bunun da limitsiz olmadığı ve bu sürenin hangi şartları gerektirdiğinin belirlenmesi, çocuk ve ebeveynleri arasındaki muhtemel çatışmaları önleyecektir. En önemlisi de ailesinin verdiği sözü tutması, çocuğun onlara karşı güven duygusunu sağlamlaştıracaktır” diye konuştu.

İHA