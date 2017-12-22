Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ALES açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 ve 2013 yılları arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularının çalındığı ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:40
48 Okunma
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ALES açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, belli sınavlara ilişkin soruşturmaların ayrı ayrı sürdüğünü söyledi.

Ancak aynı yetkili, ilgili yıllardaki ALES sınavlarını kapsayan ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğunu tespit eden bir soruşturmanın bulunmadığını belirterek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı yıllara ait ALES, YDS, Komiser Yardımcılığı, KPDS ve benzeri sınavlarla ilgili soruşturmalar yürütülmektedir. Ancak 2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sınavlarına ilişkin bir soruşturma ya da 20 bin akademisyenin kopya çektiğine ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkilisi de, konuya ilişkin haberlerin kaynağının kendileri olmadığını, söz konusu iddiaların akademisyenleri zan altında bırakabileceğini söyledi.

Türkiye'de Pazartesi günü yayımlanan ve savcılık kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde, 2005 ile 2013 yılları arasında yapılan ALES ile akademik kadroya 27 bin kişinin yerleştiği ve bunların arasından yaklaşık 20 bin kişinin sınavının şüpheli olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde tüm ALES sorularının çalındığı, savcılığın 16 sınavı incelemeye aldığı öne sürülmüştü.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ALESYÖKSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen açığı 109 bini geçti
Öğretmen açığı 109 bini geçti
Eğitim harcamaları yüzde 19 arttı
Eğitim harcamaları yüzde 19 arttı
'Yeni sistem kitap okutacak'
'Yeni sistem kitap okutacak'
Gümüşhaneli öğrencilerde burs sevinci
Gümüşhaneli öğrencilerde burs sevinci
LGS'de soru sayısı 90
LGS'de soru sayısı 90
Eğitimciler sorun yumağı
Eğitimciler sorun yumağı
Yeni sistemde düzenli çalışmak şart
Yeni sistemde düzenli çalışmak şart
Özel okullardan flaş karar
Özel okullardan flaş karar
20 bin kişilik öğretmen atamasına tepki
20 bin kişilik öğretmen atamasına tepki

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim