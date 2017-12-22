Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ALES açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, belli sınavlara ilişkin soruşturmaların ayrı ayrı sürdüğünü söyledi.

Ancak aynı yetkili, ilgili yıllardaki ALES sınavlarını kapsayan ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğunu tespit eden bir soruşturmanın bulunmadığını belirterek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı yıllara ait ALES, YDS, Komiser Yardımcılığı, KPDS ve benzeri sınavlarla ilgili soruşturmalar yürütülmektedir. Ancak 2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sınavlarına ilişkin bir soruşturma ya da 20 bin akademisyenin kopya çektiğine ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkilisi de, konuya ilişkin haberlerin kaynağının kendileri olmadığını, söz konusu iddiaların akademisyenleri zan altında bırakabileceğini söyledi.

Türkiye'de Pazartesi günü yayımlanan ve savcılık kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde, 2005 ile 2013 yılları arasında yapılan ALES ile akademik kadroya 27 bin kişinin yerleştiği ve bunların arasından yaklaşık 20 bin kişinin sınavının şüpheli olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde tüm ALES sorularının çalındığı, savcılığın 16 sınavı incelemeye aldığı öne sürülmüştü.

HABER MERKEZİ