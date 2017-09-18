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Düzenli beslenme okul başarısını arttırıyor

Çocukların beslenme şeklinin hem büyümelerini hem de akademik başarılarını doğrudan etkilediğini belirten uzmanlar, aileleri çocuklarını sağlıklı ve sağlıksız besinleri ayırt edebilecek şekilde bilgilendirmesi yönünde uyarıyor

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:00
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Düzenli beslenme okul başarısını arttırıyor

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların yemek alışkanlıkları da değişiyor. Uzun bir tatil döneminin ardından okulda başlayan yoğun tempo ve çalışma düzeni, düzenli ve yeterli bir beslenme gerektiriyor. Öğrencilere okulların açılmasıyla birlikte bedensel ve zihinsel gelişimleri ile okul başarısına etki eden sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığının yeniden kazandırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Fatma Baysal, “Onların bu alışkanlığı geliştirmesinde ve düzenli bir şekilde uygulanmasında anne ve babalara da önemli görevler düşüyor. Çocuğun beslenme şekli aslında ailenin beslenme alışkanlıklarının bir aynası gibi düşünülebilir” dedi.

‘Protein ağırlıklı beslenmeli’

Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuğun dikkatini toplamakta zorluk çekeceğini vurgulayan Diyetisyen Fatma Baysal, “Çocuğun öğrenme yeteneği azalır ve derslere konsantre olamaz. Bu da okul başarısının düşmesine neden olur. Yeterli ve dengeli beslenme denildiğinde, yeterli enerji, protein, vitamin ve minerallerin düzenli alındığı bir beslenme biçimi akla gelmelidir. Ancak günümüzde bunu sağlamak çok zor. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenme biçimi söz konusu. Bizim için önemli olan, çocuklarda proteini tam almasını sağlayabilmek. Çünkü büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan en önemli kavram protein” diye konuştu.

‘Obeziteye yol açabiliyor’

Yanlış beslenme şeklinin obezite gibi önemli hastalıklara neden olabileceğini dile getiren Fatma Baysal, “Günümüzde artık obezite sadece yetişkinlik döneminde değil, çocukluk hatta bebeklik döneminde de karşımıza çıkan bir sağlık problemi haline geldi. Çocukluk çağı dönemi beslenme alışkanlıklarının oluştuğu ve aynı zamanda da büyüme-gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun beslenmesinde yalnızca aile değil, okul çevresi, öğretmeni ve çocuğun kendisi de rol oynar. Yetişkinlik çağı alışkanlıklarının temelleri bu dönemde atılmaktadır” şeklinde konuştu.

Başarı oranı yüzde 50 düşüyor

Diyetisyen Fatma Baysal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Okula başlayan çocuklarda özellikle sabah erken gidenlerde kahvaltı ihmal edilmektedir. Kahvaltı günün en önemli öğünü, çünkü kahvaltı yapan çocuklarla, kahvaltı yapmayan çocuklar arasındaki başarı oranında yüzde 50 düşme gözleniyor. Kahvaltı yapmayan çocuklarda anımsama ve öğrenme yeteneği azalıyor, dikkat eksikliği başlıyor. Acıktıkları için ise kan şekerleri düşüyor, abur cubura daha yatkın oluyorlar. Çocuklarda kahvaltı alışkanlığının mutlaka oturması lazım. Kahvaltıda simit ve poğaça gibi karbonhidrat öğeleri yemek yerine, süt, yoğurt ve peynir yeme alışkanlığı edinilmeli.” İHA

Son Güncelleme: 18.09.2017 16:12
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