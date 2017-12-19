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Eğitim harcamaları yüzde 19 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Eğitim Harcamaları İstatistikleri"ni açıkladı.

19 Aralık 2017 Salı 15:45
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Eğitim harcamaları yüzde 19 arttı

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 18.9 artışla 160 milyar 873 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyi, yüzde 31.6 ile ortaöğretim oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2015 yılında yüzde 5.8 iken, bu oran 2016'da yüzde 6.2'ye yükseldi.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.2'si devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 18.8 olarak hesaplandı.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması geçen yıla göre yüzde 16.7 arttı. Eğitim harcamalarının 2016 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyleri ise yüzde 30.7 ile ortaöğretim ve yüzde 20.2 ile ilkokul oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EğitimHarcamaZam
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