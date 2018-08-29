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Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz

137 ülke baz alınarak hazırlanan “Eğitim Kalitesi 2018” raporuna göre İran ve Pakistan'ın da gerisinde kalan Türkiye 99’uncu sırada yer alırken, listenin birincisi İsviçre oldu

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:00
Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz

137 ülke baz alınarak hazırlanan “Eğitim Kalitesi 2018” raporuna göre İran ve Pakistan'ın da gerisinde kalan Türkiye 99’uncu sırada yer alırken, listenin birincisi İsviçre oldu. Ajans Press’in Dünya Ekonomik Forumu (WEF) “Eğitim Kalitesi 2018” raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye eğitim kalitesi bakımından 137 ülke arasından 99’uncu sıraya yerleştiği belirlendi. Böylelikle Türkiye’nin eğitim sistemi kalitesinde 2017 yılına kıyasla 2 basamak yükseldiği görülürken, yine de listenin son sıralarında yer alması dikkat çekti.

Rapora göre eğitim kalitesinde en iyi ülke İsviçre olurken, listenin öğrencilerin doğru mesleğe yönlendirilmesi, akademideki altyapı çalışmaları, eğitime harcanan paranın genel bütçeye oranı gibi ölçütler baz alınarak oluşturulduğu saptandı.

Singapur ise ikinci sırasında yer alırken, toplam bütçe harcamasının yüzde 30’una yakınını sadece eğitim için oluşturdukları görüldü. Üçüncü sıraya yerleşen ülke de Finlandiya olarak belirlenirken, listenin dördüncü sırasına Hollanda’nın yerleştiği saptandı.

Buna karşın eğitim kalitesiyle listenin son sırasına yerleşen ülke ise Yemen olarak kayıtlara geçti. Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkelerinde Türkiye’nin önünde yer alması dikkat çekti. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.08.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
EğitimPakistanTürkiyeİranİsviçre
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