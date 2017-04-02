El yazısı isteğe bağlı olacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıflarda "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öğretimi" dönemine geçilecek olmasına ilişkin, "Düz yazıdan okuduğu bir metni el yazısı ile yazması veya öğrenmeye çalışmasının, ilerideki yaşlarda çocuğun takdirine ve seçimine bırakıldığı bir modele geçiliyor" dedi. Erdem, yaptığı açıklamada, şu an yürütülmekte olan eğik el yazısıyla öğretim uygulamasının değişikliliğiyle alakalı çalışmaların bakanlık tarafından yapıldığını söyledi. Dik temel harfin ara ara gündeme geldiğini hatırlatan Erdem, "Yeni eğitim-öğretim döneminde düz yazıya geçilecek. Bu konu ara ara gündeme de geliyordu. Aileler tarafından gelen şikayetler sonrasında eğitim camiasından uzmanlarımız ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile birlikte pedagojik olarak bu konuyu değerlendirdi. Bu toplantılar ve görüşmeler sonunda bu karar alındı." diye konuştu. Bu kararın el yazısından vazgeçildiği anlamına gelmediğinin altını çizen Erdem, "El yazısından tamamen vazgeçilmedi. Öğrencilerimiz ilk öğrenimine düz yazı ile başlayacak ve 3. veya 4. sınıfta da el yazısı öğrenecek. Burada bir yöntem değişikliği oluyor." şeklinde konuştu. Erdem, el yazısının ilkokul çocuklarına çok ağır geldiğini de sözlerine ekledi. AA