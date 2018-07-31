Gençlerin fikirleri hayat buluyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın liseli girişimciler için oluşturduğu Genç Arıkovanı’nda en başarılı projeler belirlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hayata geçirilen platformda, gençlerin çağın ihtiyaçlarına yönelik yarattığı projeler fonlamaya açıldı.

genc.arikovani.com adresi üzerinde en fazla destek toplayan ilk 3 girişimci, yine Arıkovanı girişimcisinin ürünü olan üç boyutlu yazıcı Alya 3D Printer'ın sahibi oldu. Tüm proje gruplarına ise yine Arıkovanı'nda başarıyla fonlanan diğer bir proje olan Ape Drone hediye edildi.

En fazla destek kanserle mücadeleye

Genç Arıkovanı'nda kanserle mücadeleye yönelik xCancer en çok ilgi toplayan proje oldu. İlginç fikirleri gerçeğe dönüştürecek ekip bulma uygulaması Ideasity ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak AlzhEv de platformda en çok destek alan projeler oldu.

Nanobot olarak kanserli hücrelerle savaştığınız sanal gerçeklik oyunu olan XCancer, 58 bin 575 ArıCoin toplayarak birinci oldu. Girişim ekiplerinde yer almak isteyen genç beyinleri buluşturan IdeaSity 52 bin 775 ArıCoin ile ikinci olurken, Alzheimer dostu ev projesi AlzhEv ise 33 bin 750 ArıCoin ile üçüncü oldu.

Kampanya sürecinde 12 projenin sahibi 28 genç yarıştı. Tüm projelere toplamda 6 bin 120 destek verildi ve 247 bin ArıCoin toplandı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye’de müthiş fikirler, müthiş beyinler ve müthiş zihinler var. Ve onlara doğru ortamları yaratabilirsek, onların dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için, en ufak bir sebep yok.

Eminim ki geleceğin çözümlerini yaratma yolculuğunun başında olan Genç Arıkovanı'ndaki harika girişimlerden de, dünya standartlarında başarılı hikayesi yazanlar olacaktır" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ