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İkinci üniversite kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 Öğretim Yılı "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 6 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

22 Eylül 2017 Cuma 11:51
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İkinci üniversite kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesi’nin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2017 17:14
Anahtar Kelimeler:
öğrenci KaydıAnadolu Üniversitesi
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