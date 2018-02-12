İlk ders zili ‘Fatmasız’  çaldı

Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde okullarda eğitim gören öğrenciler bir hafta gecikmeli olarak ikinci eğitim dönemine başladı. Afrin'den 31 Ocak'ta PYD/PKK'lı teröristlerce Reyhanlı'ya atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde de ilk ders zili çaldı.

Eğitim hayatına devam edip öğretmen olmak isteyen 17 yaşındaki Fatma Avlar, teröristlerin hayaline engel olması nedeniyle okulundaki yerini alamadı. 11-D sınıfındaki arkadaşları, Fatma Avlar'ın sırasına fotoğrafı ile karanfiller bıraktı. İlk ders saatinde birçok öğrenci ve öğretmenin göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken, bazı arkadaşlarının da Fatma'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle okula geldiği görüldü.

Kilis'te de öğrenciler dersbaşı yaptı

Kilis'te de yaklaşık 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, 22 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı. Kilis Valiliğince uzatılan tatilin ardından yaklaşık 55 bin öğrenci arkadaşlarıyla okulda buluşmanın heyecanını yaşadı. Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı açıklamada, kent genelinde 24 bini Suriye uyruklu toplam 55 bin öğrenicinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kilis'te, Valilik tarafından 4 Şubat 2018'de yayımlanan 2018/05 sayılı açıklamayla 5 Şubat'ta sona eren tatil, 12 Şubat 2018'e kadar uzatılmıştı.

AA