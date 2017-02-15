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'İşçiler vergi indirimi istiyor'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi yapılmasıyla ilgili taleplerinin olduğunu dile getirdi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 21:10
'İşçiler vergi indirimi istiyor'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi yapılmasıyla ilgili, "Ülkemizde vergisini kuruşu kuruşuna ve zamanında ödeyen tek kesim işçiler, kamu çalışanları ve dar ve sabit gelirlilerdir.

Bu bakımdan bu teşvikten kamu görevlileri de faydalandırılmalıdır" talebinde bulundu. Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, vergisini düzenli ödeyen esnafa vergi indirimi getirecek Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı, adaletin sağlanması ve düzenli vergi ödemenin teşvik edilmesi bakımından olumlu bulduklarını belirtti.

Vergisini düzenli ödeyen memurların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koncuk, bu yönde hazırladıkları teklifi muhalefet partileri aracılığı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına ilettiklerini bildirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İşçiler Vergi Indirimi IstiyorIsmail KoncukTürkiye Kamu-sen
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osman 2017-02-17 12:54:25

Yazık ya,gerçekten yazık.Üç kuruşluk promasyona bile muhtaç ettiler bizleri yazık,kime yazık tabii ki bize yazık.

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