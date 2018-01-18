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İTÜ'den dünya çapında başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), YÖK tarafından yaptırılan QS sıralamasına göre, “Mühendislik ve Teknolojide” Dünyada 242. olurken Türkiye’de 1. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:50
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İTÜ'den dünya çapında başarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Londra merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) Türkiye'deki üniversitelerin dünya ile rekabetini ölçtürdü.

“Mühendislik ve Teknoloji” alanında geçen sene de birinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi, bu yıl da Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye, QS’in dünya üniversiteleri için belirlediği 46 alanın 23’ünde rekabet etti.

İTÜ, 22 alanda değerlendirildiği QS’te 11 alanda dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girerek Türkiye’den dereceye giren listenin ilk sırasında. Ankara’da YÖK Konferans Salonunda düzenlenen “Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı’na İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda rektör katıldı.

Toplantıda, üniversitelerin stratejisinin belirlenmesinde uluslararası ölçütleri kullanılmasının önemi ve küreselleşen dünyada üniversitelerinin performansının nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi başarılarıyla toplantıya damgasını vurdu.

İTÜ, QS sıralamasına göre, “Mühendislik ve Teknolojide” Dünyada 242. olurken Türkiye’de 1. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Üniversitemizin “Alan Odaklı Başarı Ödülü" aldığını gösteren belge, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya törenle takdim edildi.

Nitelikli araştırmaların adresi İTÜ

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün başarısını şöyle yorumladı: “İstanbul Teknik Üniversitesi, bölüm ve alan bazında pek çok başarıya imza atmaktadır. QS değerlendirme sonuçları da nitelikli araştırmalar yaptığımızın, dünyada tanınan araştırmacıların ve öğretim üyelerinin İTÜ’de bulunduğunun bir göstergesidir. Sonuçlara göre, İTÜ “Mühendislik ve Teknoloji” alanında Türkiye’de birinci olurken Dünyada 242. sırada yer aldı. Başarılı çalışmalarımızın sürmesi için araştırmacılarımıza hedef ve performans odaklı katma değeri yüksek güdümlü projeler üretmelerini sağlayacağız. Alt yapımızı daha da güçlendirerek yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YÖKİTÜİstanbul Teknik Üniversitesi
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