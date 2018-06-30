İTÜ'nün süper Afganlı mezunu

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye’nin ilklerine imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 245 yıllık köklü geçmişiyle ülkemize, bilime ve insanlığa hizmet eden nesiller yetiştirmeye devam ediyor. İTÜ'nün Akademik Mezuniyet Töreni, Cuma günü İTÜ Stadyumu’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yaptığı konuşmada, “İTÜ’lü olmanın gururunu ömür boyu taşıyacak öğrencilerimizi iş dünyasına uğurluyoruz. Sizler, devlet ve iş dünyasında kökleri olan mezunlarımız ile ülkemizin geleceği için çalışacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Mezunlar adına konuşan 1972 İnşaat Fakültesi Mezunu ve GTE Endüstri Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüsamettin Kavi de “46 yıldır hayatın içinde, bazen takılarak, hatalar yaparak ama hep ilerleyerek, düştüğümüz yerden kalkarak, çok şükür ki çoğu kez de başararak buralara geldik” dedi.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Kavi, “Öncelikle hiçbir şeyden korkmayın. Sadece bilmedikleriniz sizi rahatsız eder. Korkunun panzehiri bilgidir. Öğrenin, araştırın. Doğru bilgi ve veriye ulaşın. Hata yapmak bir öğrenme sürecidir. Esas öğrenme süreci yeni başlıyor. Sizi kandırmaya, yanıltmaya çalışan pek çok olayla iç içe yaşayacaksınız. İngilizceyi çok iyi ama çok iyi öğrenin. Yanına iki lisan daha ilave edin. Şans genellikle sizin kapınızı çalmaz. Şans okları geçerken eliniz uzatın ve şansı yakalayın" şeklinde konuştu.

Üniversite birincisi Afganistan'dan

İTÜ öğrencileri adına konuşmayı bu yıl en yüksek ortalamasıyla mezun olan İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Şükrullah Soroş yaptı. 4.00 üzerinden 3.99 not ortalamasıyla okulu birincilikle bitiren Soroş, hayallerinin İTÜ’de okumak olduğunu ve bu nedenle ülkesi Afganistan’ı bırakarak Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Madalyasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Dr. Hüsamettin Kavi’nin elinden alan Soroş, “İTÜ’ye dünyanın en zeki öğrencileri geliyor. Ben de İTÜ’de okumayı çok istiyordum. Afganistan Devlet Bursu kazanarak Türkiye’ye geldim. İlk günler çok zorlandım. Yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir dil ve yeni yemeklere alışmaya çalıştım. Ailem, arkadaşlarım ve okul ortamım bana her zaman yardımcı oldu. İTÜ’de çok şey öğrendim. Okulda başarılı olmak için pek çok fedakârlık yaptım. Şimdi derece aldığımı öğrenince çok mutlu oldum” diyerek duygularını dile getirdi. Soroş, Türkiye’de kalmayı ve yüksek lisans eğitimine devam etmeyi planladığını söyledi.

Süperler İnşaat’tan çıkıyor

İTÜ; Boğaziçi ve ODTÜ'nün aksine yüksek ortalama tutturmanın zor olduğu bir üniversite. İTÜ'den bugüne kadar 4.00 üzerinden 4.00 ortalama ile çok az sayıda öğrenci mezun oldu. Bu mezunlar arasında Oğuz Atay'ın ‘Bir Bilim Adamının Romanı’ adlı eseriyle hayatını romanlaştırdığı Prof. Dr. Mustafa İnan ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yer alıyor. Her iki isim de Soroş gibi İnşaat Mühendisliği mezunu...

Oğuz Atay da 1957 yılında İnşaat Mühendisliği'nden mezun olmuştu. 2008 yılında ise Azeri bir öğrencinin Uçak Mühendisliği'ni 4.00 ortalama ile bitirdiği belirtiliyor. Necmettin Erbakan'ın ortalaması ise 3.96 idi.

