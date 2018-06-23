Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi

Koç Üniversitesi 2017-2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 1.154 öğrenci, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü düzenlenen, 24’üncü Mezuniyet Töreni’yle diplomalarını aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katıldığı törenin, bu yılki konuk konuşmacısı New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton oldu.

Koç Ailesi, akademisyenler ve öğrenci ailelerinin hazır bulunduğu törenin açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, sözlerine Koç Üniversitesi’nin temelini atan, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’u anarak başladı.

Konuşmasına, 25 yıl içinde Koç Üniversitesi’nin elde ettiği büyük başarılarda önemli katkıları bulunan mütevelli heyeti üyelerine, mezunlara ve öğrencilere atıfta bulunarak devam etti. Mezuniyeti, “İnsanın hayatında en güzel dönemlerden birinin ardında bıraktığı ve bir o kadar heyecan verici yeni bir safhaya geçtiği dönüm noktası” olarak tanımlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, mezunlara şöyle seslendi: “Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ‘Hayat mücâdeleden ibârettir’; Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam hür fikirli gençler olarak; memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz."

YENİ MESAJ/İSTANBUL

