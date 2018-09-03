Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224

KYK başvuruları 10 Eylül'de sona erecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:32
KYK başvuruları 10 Eylül'de sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek. Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajıyla duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
Öğrenciler için en uygun kira Trabzon'da
Öğrenciler için en uygun kira Trabzon'da
Vestel'den Berlin’de teknoloji şovu
Vestel'den Berlin’de teknoloji şovu
Balıkçılığın geleceği açık denizlerde
Balıkçılığın geleceği açık denizlerde
Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz
Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz
Bedelli askerlik yapacak öğrencilere YÖK'ten müjde
Bedelli askerlik yapacak öğrencilere YÖK'ten müjde
75 bin öğrenciye özel okul teşviki
75 bin öğrenciye özel okul teşviki
YÖK'ten burs bekleyenlere müjde
YÖK'ten burs bekleyenlere müjde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim