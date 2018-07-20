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LGS sil baştan değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da düzenlediği ilk basın toplantısında, liselere geçiş sınavının önümüzdeki yıl çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacaklarını ifade ederek, "Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek" dedi

20 Temmuz 2018 Cuma 15:29
LGS sil baştan değişiyor

Son 16 yılda 15 kez neşter yiyen eğitim sitemine bir neşter daha geliyor.

Eğitim alanında akademisyen olmanın yanı sıra özel sektör tecrübesi de olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere geçiş sistemine ilişkin, "Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek" dedi.

Program erken açıklanacak

Makro eğitim politikaları üzerine bir soru üzerine Selçuk, en geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacaklarını ifade ederek, "Aslında bu 2040'ların dünyası için bir hazırlık" değerlendirmesini yaptı.

Eğitimin insani bütünlük anlamında bakıldığında akıl, duygu ve fizik merkezinde çalıştığını belirten Selçuk, "Bizim eğitim sistemimiz tümüyle akıl ya da bilişsel alan dediğimiz kısma hitap ediyor. Yani talim var, terbiye yok. Duygu ve şahsiyet gelişimi konusunda bir eksiğimiz var. Dünya bu bütünleşik insan konusunda çok mu iyi? Bence iyi değil ve dünyanın gittiği yere gitmek istemiyorum. Sosyal medya konusunu basit bir internet ulaşımı meselesi olarak görmüyoruz. Bunun bir davranış alışkanlığı, terbiye meselesi bunun bir aile meselesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Sınavın baskısı azalacak

Bir ülkenin sınav merkezli bir eğitime sahipse matematiğin işlem temelli, sınav merkezli olmayan bir eğitimde ise matematiğin anlam temelli yapılacağına işaret eden Selçuk, "Çocuklarımızın anlam temelli bir matematik öğreniminin önündeki engel zaten eğitim sisteminin kendisi. Yani sınav temelli bir sistem. Eğer biz zaman içerisinde sınav temelli bir sistemin ateşini düşürüp ve gerçekten insanların bulundukları bölgelerde tabii bir akışla eğitim almasına fırsat veren bir yapıyı götürebilirsek o zaman sınavın baskısı azalacak ve biz bu süreçte öğretim programlarındaki sınav temelli ağırlığı ve baskıyı azaltıp çocuğun üç senede gördüğü matematiği belki altı senede vereceğiz" dedi.

"Türkiye WhatsApp çıkaramaz, Türkiye'deki eğitim sisteminden böyle bir şey çıkmaz" şeklinde eleştirilerin bulunduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"İngiltere de Almanya da Fransa da çıkaramaz. Bunun bir ekosistemi var, bunun sermaye üretim sistemi vardır, çok katmanlı teşvik modelleri var. Yani bir ekosistemin içinde ortaya çıkar bu tür şeyler. Müfredatı değiştirerek bunu oluşturamayız."

Selçuk, Türkiye'nin önümüzdeki 4-5 sene içinde PISA'dan daha iyi sonuçlar alacağını savundu.

Türkiye'nin orta eğitim tuzağı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin yapısal dönüşüme ihtiyacının bulunduğunu vurgulayarak, "Nasıl orta gelir tuzağı varsa Türkiye'nin orta eğitim tuzağı var. O sebeple biraz zaman gerekiyor. Sadece biz doğru işi iyi yapabiliyor muyuz? Eğer ilk düğmeyi sağlıklı iliklersek bunun yolu evrensel anlamda açık. Ne yapılması gerektiği belli... Sınav öncelikle huzursuz etmeyecek" dedi.

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LGSEğitimMilli Eğitim Bakanı
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