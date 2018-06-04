LGS’de skandal! 3 öğretmen gözaltında

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların sınavın yapıldığı sırada dışarı çıkarıldığı belirtildi. Sözel ve sayısaldaki fen bilimleri sorularının Ümraniye, Pendik ve Esenkent bölgelerindeki 3-4 farklı okuldan, farklı kişiler tarafından özel bir kolejdeki öğretmen arkadaşlarıyla paylaştığı bilgisine ulaşıldı.

Sayısal sınav saat 11:30'da başlarken, ilk soruların mesajla saat 11:32'de atıldığı ortaya çıktı. Görevli olmayan bir öğretmenin sınav sırasında telefonuna mesaj gelmesiyle 155'i arayarak ihbar etmesi üzerine emniyet soruşturma başlattı.

İlk mesajı atan öğretmenin emniyetteki sorgusunun ardından olayın genişlediği ve farklı ilçelerde farklı öğretmenlere tarafından soruların dışarı çıkarıldığı anlaşıldı. Şu ana kadar İngilizce soruları dışında diğer soruları dışarı çıkaran üç öğretmenin gözaltında olduğu ve savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

3 öğretmenin ifadelerinde fotoğraflarını çektikleri soruları whatsapp üzerinden birbirlerine çözmek için gönderdiklerini söyledikleri öğrenildi.

HABER MERKEZİ