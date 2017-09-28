Liseye geçiş sistemi hâlâ belirsiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kademeler arası geçişle ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Anlaşılan herkes gönlünden geçeni yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bakanlıkça resmi olarak açıklanmayan hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim" açıklamasını yaptı.

Perşembe günü bir gazetenin manşetinde yer alan haberde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hormonlu notları engellemek için her dersten bir sınavı merkezden gönderilecek sorularla yapacağı, kalburüstü okulların gerçekleştireceği sınavın başka okullar tarafından da kabul edilebileceği öne sürülmüştü.

HABER MERKEZİ