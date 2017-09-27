MEB'den yeni model açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine üzerinde çalışılan modelle ilgili, "Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" değerlendirmesini yaptı.

Tekin, bir otelde düzenlenen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" ve "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I & II" projeleri ulusal açılış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEOG sisteminin yerine gelecek modelle ilgili soru üzerine Tekin, 2013'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Ortaokullardan liseye geçişte sınavsız bir modele yavaş yavaş evrilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerinizi alın" talimatını verdiğini söyledi. TEOG yerine geçecek modellerden bir kısmını Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında açıkladığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti: "Ana çerçevesi ortaokullardan liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocuklarımızın sınav baskısını, stresini hissetmeden liselere yerleştirildiği bir model ana felsefesi olan alternatifler var. Biz bunları hem Bakanlar Kurulumuzda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız."

AA