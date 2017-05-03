Meltem’den dünya birinciliği

Kuruluşundan beri tam 22 yıldır Atatürk’ün izinde, milli ve manevi değerlerle donatılmış, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri gelişmiş; bilime ve ilme önem veren nesiller yetiştirme ilkesinden vazgeçmeyen Ankara Özel Meltem Koleji, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üstün başarılarıyla dikkat çekti.

Özel Meltem Koleji TEOG’da da Türkiye birincileri çıkardı

26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan TEOG sınavında 8. Sınıf öğrencilerinden Fatıma Kübra Ekici ve İsmail Umut Çayırhan isimli öğrenciler 120 soruda 120 netle Türkiye birincisi olurken; Yusuf Gün, Ege Kerem Aydın ve Şevval Avşar isimli öğrenciler 119 netle başarıyı göğüslediler.

‘Bu başarı tesadüf değil’

Özel Meltem Ortaokulu Müdürü Abdullah Çetin, “Bu başarı bir tesadüf değil. Eğitimde çok yönlülük prensibiyle öğrencilerimize yoğun etütlerle sözel, sayısal derslerin yanı sıra; görsel sanatlar, müzik, voleybol, basketbol, futbol, boks, halk oyunları gibi sosyal faaliyetlerde ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı veriyoruz. Bu sayede rutin eğitimi daha sevilir hale getirerek başarıyı yakalıyoruz.” sözleriyle başarılarının sırrını anlattı.

Özel Meltem Ortaokulu sanatta da bir adım öteye geçerek ülke genelinde düzenlenen afiş yarışmasında 6. sınıf öğrencisi Gökhan Umut Efe Tüzan ile Türkiye birinciliğini yakaladı.

Özel Meltem Koleji’nden dünya birincisi de çıktı

Başarıdan başarıya koşan Özel Meltem Ortaokulu, yabancı dilde ülke sınırlarını aşan dereceler aldı. Okul, dil eğitimini bir üst basamağa taşıyarak özel dil sınıflarında ezberleri bozan bir teknikle eğitim veriyor. Bunun sonucunda, katıldıkları International Basic Sciences Knowledge Contest (Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması) kapsamında İngilizce dalında 6. sınıf öğrencilerinden Ada Çelikel dünya birincisi, Çağan İsmail Seven de dünya ikincisi oldu.

Yine katıldıkları Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read proje yarışmasında 7. sınıf kademesinde Pınar Karaçam, 5. sınıf kademesinde de Hale Güneş isimli öğrenciler İç Anadolu bölge birincisi olmuşlardır. Özel Meltem Ortaokulu’nun İngilizce başarısının özel dil sınıfında, modern tekniklere uygun eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan İngilizce Zümre Başkanı Rıdvan Kurşun, “Bizler dil eğitimini okul sıralarıyla sınırlandırmayıp, yaptığımız çeşitli faaliyetlerle günlük hayata da taşıyoruz. Bu sayede gelenekselleşmiş ezber odaklı dil eğitiminin zincirlerini kırarak, gerçek öğrenmeyi eğitim anlayışı haline getiriyoruz.” sözleriyle bu başarılarının sırrını açıkladı.

Görünen o ki çağdaş dil eğitimi anlayışı Meltem Okullarına daha nice başarılar getirecek. Meltem Okulları, banisi Prof. Dr. Haydar BAŞ Bey’in ufuk açıcı eğitim perspektifi ile başarılı örnek nesilleri yetiştirmeye azimle devam edecek, ailelerine ve ülkemize yararlı insanlar kazandıracaktır.

SELİM AYANOĞLU / ANKARA