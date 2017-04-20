Mutsuzlukta ilk sıradayız

OECD, ilk ikisini 6 Aralık’ta yayınladığı 2015 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) üçüncü raporu olan ‘Öğrenci Refahı Raporu'nu yayınladı. 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin refah durumlarının incelendiği PISA olarak kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı üçüncü raporunda Türkiye; verileri incelenen 28 OECD ülkesi içinde ‘yaşam memnuniyeti’ sıralamasında 10 üzerinden 6.12 puanla son sırada yer aldı.

En mutlu öğrencilere sahip ülke 8.27 puanla Meksika oldu. Öğrencilerin yaşam tatmin düzeyleri baz alınarak yapılan bir başka araştırmada ise; Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin 28.6’sı hayatından hiç memnun olmadığını vurgulandı.

Türkiye bu oranla OECD’nin yüzde 11.8’lik ortalamasını neredeyse üçe katladı. Hayatından çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci oranıysa OECD’nin yüzde 34.1’lik ortalamasının gerisinde kalarak, yüzde 26.3 oldu.

Türkiye'de öğrenciler kaygılı

Türkiye, OECD ülkeleri arasında matematikte 49, fen bilimlerinde 52 ve okumada 50’nci sırada yer alırken, sınav kaygısı da araştırmanın önemli konularından biri oldu. Sınava hazırlanmasına rağmen kaygılı ve stresli öğrencilerin oranı yüzde 58.8'i bulurken, yüzde 56 ise ‘ders çalışırken stres yaşadığını’ belirtti.

Bu oranla Türkiye, İtalya'nın ardından öğrencilerin ders çalışırken en fazla kaygı duyduğu ikinci ülke oldu. Bu anlamda en az kaygı ise Hollanda’da. Araştırmada öğrencilerin yaşadığı zorbalıklar da ele alındı. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yanıt verdiği araştırmada, Türkiye’de ‘bir ayda birkaç kez herhangi bir zorbalığa maruz kaldığını’ söyleyen öğrenci oranı yüzde 18.6 oldu.

OECD ülkeleri arasında Türkiye ilk kez diğer ülkelerin 18.7’lik ortalamasının altında kaldı. Letonya yüzde 30.6 ile en çok zorbalığın yaşandığı ülke olurken, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve İngiltere’de de bu oran yüzde 20’nin üzerinde.

Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61.4’ü kendilerini okula ait hissettiklerini belirtirken, Türkiye bu oranla yüzde 73’lük OECD ortalamasını yakalayamadı.