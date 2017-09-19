Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104918
ALTIN
146.780
DOLAR
3.4935
STERLİN
4.7127
EURO
4.1826

ODTÜ bu yıl da zirvede

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.

19 Eylül 2017 Salı 15:20
4 Okunma
ODTÜ bu yıl da zirvede

Sıralamaya göre, ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitesi olurken, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Bilkent, Ankara, Gebze Teknik, Ege, Gazi, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Erciyes, Atatürk ve Yıldız Teknik üniversiteleri izledi. Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere, 9 kriter esas alındı.

Türkiye'deki lisans düzeyinde mezun veren 148 üniversiteyi kapsayan çalışmaya göre, ODTÜ 798.01 puanla en iyi üniversite oldu. ODTÜ, geçen yıl ve önceki yıl yapılan sıralamada da yine birinci sırayı almıştı. ODTÜ'yü Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Bilkent, Ankara, Gebze Teknik, Ege, Gazi, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Erciyes, Atatürk ve Yıldız Teknik üniversiteleri izledi.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, "2017-2018 sıralamasında bu yıl, etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75'lik dilim) sıralamaya dahil edilmiştir.

Böylece ilgili alanlarda etkinlikleri bakımından önde gelen dergilerde yapılan yayınlara odaklanılarak sıralamada yayın kalitesinin öne çıkarılması hedeflendi" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Bu Yıl Da Zirvede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG gitti, yeri dolmadı
TEOG gitti, yeri dolmadı
Düzenli beslenme okul başarısını arttırıyor
Düzenli beslenme okul başarısını arttırıyor
'Okul idareleri kayıt ücreti alamaz'
'Okul idareleri kayıt ücreti alamaz'
Sadece bir öğrencinin maliyeti 600 lira
Sadece bir öğrencinin maliyeti 600 lira
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Üniversitelerde ek yerleştirme tercihleri başladı
Üniversitelerde ek yerleştirme tercihleri başladı
Yine skandal! ÖSYM'den yine hatalı hesaplama
Yine skandal! ÖSYM'den yine hatalı hesaplama
Şampiyonların tercihi Boğaziçi
Şampiyonların tercihi Boğaziçi
TEOG 2017 yerleştirme sonuçları açıklandı
TEOG 2017 yerleştirme sonuçları açıklandı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim