Öğrenciler için en uygun kira Trabzon'da

Asya Üniversitesi Ömer Yerleşkesi, Avrasya Üniversitesi Pelit Yerleşkesi, KTÜ A, B ve C Kapısı'nın bulunduğu Ortahisar'da en uygun kira 469 TL iken, Avrasya Üniversitesi A Kapısı'nın yer aldığı Yomra'da ise en düşük kira fiyatı 477 TL.

Toplamda dört üniversitesi bulunan Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) Gemlik Sungipek-Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nin bulunduğu Gemlik'te en düşük kira fiyatı 491 TL... İki üniversitesi bulunan Kocaeli'nde Kocaeli Üniversitesi (KÜ) Borusan, Körfez ve Marshall yerleşkelerinin yer aldığı Körfez'de en uygun kiralık daire 525 TL olarak öne çıkıyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nin Çayırova ve Muallimköy yerleşkelerinin bulunduğu Gebze'de en uygun fiyatlı kiralık daireler ise 622 TL'den başlıyor.

Üniversite sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da üniversite öğrencileri için en uygun kiralık daireler Silivri'de yer alıyor. Silivri'yi sırasıyla Esenyurt, Çekmeköy, Büyükçekmece, Avcılar, Tuzla, Kurnaköy, Pendik, Esenler takip ediyor.

Silivri'de en uygun kiralık daire ise 692 TL. İstanbul'da öğrenciler açısından en pahalı kiralık daire ise 2.604 TL ile Beşiktaş'ta...

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