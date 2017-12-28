Öğrenciyi hamallıktan kurtaran hoca

Bu yılki eğitim öğretim yılında verdiği 'Miras Hukuku' derslerinin tümünü oluşturduğu ekip sayesinde kamerayla kayıt altına alan Prof. Dr. Helvacı, dersleri alt yazılı ve alt yazısız seçenekleriyle 'www.ilhanhelvacidersleri.com' sitesine yüklüyor.

Notların pdf olarak çıktısı da alınabiliyor. İlhan Helvacı; dönem dönem Miras Hukuku'nun yanı sıra Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Borçlar Özel Hukuku derslerini de veriyor.

Helvacı, “Öğrencilerimiz kimi zaman dersleri kaçırabiliyor. Engelli öğrencilerimiz ise türlü zahmetlere katlanarak derslere gelmeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler kaçırdıkları dersleri internet üzerinden takip edebiliyor; dersleri tekrar tekrar izleyebiliyor.

Dersler, özellikle Erasmus programıyla gelen yabancı öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. görüntülü derslerden yalnızca İstanbul Üniversitesi öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanında hukuk eğitimi alan öğrenciler de faydalanabiliyor.

Ayrıca eski bilgilerini tazelemek isteyen veya bu alana yeni yeni ilgi duyan hukukçular, hatta hukukçu olmasalar da miras hukukuna ilgi duyan herkes ücretsiz olarak erişilebilen internet sitemizden yararlanmak imkânına sahipler” diye konuştu.

HABER MERKEZİ