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Öğretmen açığı 109 bini geçti

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2018 yılı mali bütçesinin atanmayan öğretmen ve sağlıkçı, kadro bekleyen taşeron, destek bekleyen çiftçi ve toplumun diğer kesimleri için umut vermediğini söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:54
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Öğretmen açığı 109 bini geçti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Kurul’daki konuşmasında, 109 bin 238 öğretmen açığı varken, atama bekleyen öğretmen sayısının 300 bin olduğuna dikkat çekerek, “neden açık kadrolara öğretmen ataması yapılmıyor? Fizik, biyoloji, kimya, sanat tarihi, beden eğitimi gibi derslere neden öğretmen alınmıyor? 2018 yılında ne kadar öğretmen ataması yapılacaktır?” diye sordu.

Ömer Fethi Gürer’in sorularına hükümet adına yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, öğretmen atamalarıyla ilgili konuyu yazılı olarak Milli Eğitim Bakanına ileteceklerini belirterek, “İnşallah oradan olumlu bir yanıt gelir” demekle yetindi.

 YENİ MESAJ/ANKARA

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öğretmenTbmm
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