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Okul harcaması cepleri yakıyor

18 milyon öğrencinin derse başlayacağı eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen ‘okul alışverişi’ anketinin sonuçlarına göre velilerin okul alışverişine ayırdığı bütçe 1.150 TL’ye çıktı. Ankete göre okul alışverişinde fiyatlar en çok kıyafet ve kitap-defterde arttı

11 Eylül 2018 Salı 14:11
Okul harcaması cepleri yakıyor

Online araştırma şirketi DORinsight, 18 milyon öğrencinin derse başlayacağı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde ‘okul alışverişi’ anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket, ailelerin okul alışverişine ne kadar bütçe ayırdığını, satın alma tercihlerini ve satın almada kimlerin etkili olduğunu ortaya koydu. Ankete göre bu yıl aileler okul alışverişi için ortalama 1.150 TL’lik bütçe ayırdı.

En çok fiyat artışı kıyafet-üniforma ve kitap-defterde yaşanırken alışverişte en önemli kriter yine kalite oldu. 4-6 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan online araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 1.229 kişi katıldı.

Çocukların kararı etkili

Araştırma kapsamında katılımcılara okul alışverişi ile ilgili yöneltilen sorulardan çıkan sonuçlara göre velilerin yüzde 58’i okul alışverişlerini çocukların kararına göre belirliyor. Katılımcıların yüzde 82’si eğitime harcadıkları bütçelerinin geçen yıla göre arttığını belirtti.

Ankete Katılımcıların alışverişe ayırdıkları ortalama bütçe ise 1.150 TL çıktı. Katılımcılara bu yıl en çok hangi alışveriş kaleminde fiyatların arttığı sorulduğunda, yüzde 50’si kıyafet ve üniforma, yüzde 21’i kitap-defter, yüzde 10’u kırtasiye, yüzde 8 ise hem ayakkabı hem de okul ve beslenme çantası cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 57’si okul alışverişi sırasında gereksiz gördükleri ek masraflar sorulduğunda birden fazla çanta cevabını verirken, bu yanıtı sırayla oyuncak (yüzde 47), el işi malzemeleri (yüzde 21), eşofman (yüzde 7), spor ayakkabı (yüzde 6) izledi.

Kalite ve dayanıklılık önemli

Okul alışverişindeki en önemli kriter sorulduğunda katılımcıların yüzde 41’i kalite, yüzde 20’si kullanışlılık-dayanıklılık, yüzde 15’i fiyat, yüzde 13’ü ise zararlı olmayan hammaddelerden yapılması yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 62’si okul alışverişlerini uygun fiyatlı mağazalardan yaptıklarını söyledi. Yüzde 44’ü AVM içindeki mağazalardan, yüzde 33’ü zincir marketler, diğer yüzde 33’lük kesim de internetten alışveriş yaptıklarını belirtiyor.

En çok hangi ürün grubunu internetten satın aldıkları sorulduğunda, yüzde 35’i kitap-defter cevabını verirken, yüzde 34’ü kırtasiye, yüzde 32’si ayakkabı olduğunu söylüyor.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Okul HarcamasıEğitimAlışveriş
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