'Okul idareleri kayıt ücreti alamaz'

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, "Okul idarelerimiz kayıt ücreti alamaz. 9 bin lira gibi rakamlar söyleniyor, bunlarla ilgili geçen yıl iki soruşturmamız oldu, iki okul müdürü de ceza aldı" dedi.

Kendilerine şikayet ulaştığında konuya kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Yelkenci, şöyle konuştu: "Geçen yıl ilçelere giderek okul müdürlerimizle toplantı yaptım. Orada sorunları dinledim, bu konuyu altını çizerek söyledim; 'böyle bir şey bize geldiğinde kesinlikle inceleme ve soruşturma başlatırız, sonucunda ne çıkarsa buna katlanırsınız.' Bu konu söyleniyor, basında bir kaç yerde ben de okudum, bu dönem bir şikayet dilekçesi aldık. Bunu, incelenmesi ve soruşturulması için ilgili birimlere havale ettik. İnsanların yaklaşımı şu şekilde oluyor, o okula gitmek istiyor, 'yüksek para isteniyor' deniyor, o zaman 'lütfen bize bir şikayet dilekçesi gönderin' diyoruz, yok, şikayet dilekçesi yazılmadığı zaman iddia edildiği gibi düzen varsa, velinin bunu bize ulaştırması lazım."

AA