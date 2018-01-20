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Okul servis araçlarına '15 dakika kuralı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Belirlenen Usul ve Esaslara göre, okul servis araçları öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
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Okul servis araçlarına '15 dakika kuralı'

Resmi Gazete'nin 25 Ekim 2017 tarihli sayısında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile İçişleri, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına çeşitli yetkiler verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili yönetmeliğin 8'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına dayanılarak Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenerek illere gönderildi. Usul ve esaslar, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Buna göre, servis sürücüleri ve rehber personel, araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç-sakal tıraşlı, sade, temiz ve kamu adabına uygun kıyafetle hizmet verecek, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacak ve saygı sınırlarını aşmayacak.

Okul servis araçları, okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek.

Öğrenciler evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacak, 15 dakikadan daha fazla bir süre bekletilmeyecek, ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine bırakılacak.

Okul servis araçlarının öğrencileri, okul açılış saatinden 15 dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 dakika sonra okuldan almış olmaları gerekecek.

AA

Son Güncelleme: 21.01.2018 01:18
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıOkul Servis Araçları
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