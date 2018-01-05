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ÖSYM'den 'TUS' adımı

ÖSYM'de düzenlenen toplantıda, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) niteliğini artırma, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme ve özellikle soru iptal davaları nedeniyle geciken sonuç açıklama süreçlerini iyileştirmeye yönelik önlemler ele alındı.

05 Ocak 2018 Cuma 16:29
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ÖSYM'den 'TUS' adımı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kurum olarak yaptıkları sınavların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Bu konuda kendi iç süreçlerini sürekli iyileştirdikleri gibi paydaşların da görüş ve önerilerine göre revizyonlar yaptıklarını anlatan Özer, "Bu bağlamda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri ile masaya yatırdık. Tüm süreç ve iyileştirme yapılacak alanlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Bu görüşmelerimiz diğer paydaşlarımızla da devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Özer, toplantıda, "TUS sınavlarında e-Sınav yapabilme imkanı, itiraz edilen sorular, soru iptal davaları, geciken sonuç açıklama süreçlerinin detaylı bir şekilde tartışıldığını ve alınabilecek önlemlerin de müzakere edildiğini" belirtti.

AA

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