ÖSYM'den YKS açıklaması

ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için YKS'ye ilişkin 71 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak.

Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. 'Sıkça Sorulan Sorular', adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.