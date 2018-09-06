ÖSYM'ye matematikçi Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün, matematikçi kimliği ve ÖSYM'deki tecrübesiyle öne çıkıyor. 1968 yılında Giresun'da dünyaya gelen Aygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü 1989'da bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdi.

Aygün, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede, doktorasını 1997'de İngiltere'de London City University'de tamamladı. 2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde dekan olarak görev yapıyordu.

Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi bulunuyor. Prof. Dr. Aygün'ün matematik alanında yaptığı yayınlarına "Web of Science"ta 200'den fazla, "Google Scholar"da 800'den fazla atıfta bulunuluyor. Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görev aldı.

AA