Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

ÖSYM'ye matematikçi Başkan

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün'ün matematikçi kimliği dikkati çekiyor

06 Eylül 2018 Perşembe 15:29
ÖSYM'ye matematikçi Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün, matematikçi kimliği ve ÖSYM'deki tecrübesiyle öne çıkıyor. 1968 yılında Giresun'da dünyaya gelen Aygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü 1989'da bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdi.

Aygün, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede, doktorasını 1997'de İngiltere'de London City University'de tamamladı. 2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde dekan olarak görev yapıyordu.

Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi bulunuyor. Prof. Dr. Aygün'ün matematik alanında yaptığı yayınlarına "Web of Science"ta 200'den fazla, "Google Scholar"da 800'den fazla atıfta bulunuluyor. Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görev aldı.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğunuz okula nasıl alışır?
Çocuğunuz okula nasıl alışır?
Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
KYK başvuruları 10 Eylül'de sona erecek
KYK başvuruları 10 Eylül'de sona erecek
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
Öğrenciler için en uygun kira Trabzon'da
Öğrenciler için en uygun kira Trabzon'da
Vestel'den Berlin’de teknoloji şovu
Vestel'den Berlin’de teknoloji şovu
Balıkçılığın geleceği açık denizlerde
Balıkçılığın geleceği açık denizlerde
Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz
Eğitim kalitesinde İran ve Pakistan'dan kötüyüz
Bedelli askerlik yapacak öğrencilere YÖK'ten müjde
Bedelli askerlik yapacak öğrencilere YÖK'ten müjde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim