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ÖSYM’den 9.45 kararı

ÖSYM, saat 9.45 mağdurlarının talebini reddetti. ÖSYM Yönetim Kurulu'nca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) yönelik tavsiye kararına ilişkin kararını açıkladı.

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ÖSYM’den 9.45 kararı

ÖSYM, saat 9.45 mağdurlarının talebini reddetti. ÖSYM Yönetim Kurulu'nca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) yönelik tavsiye kararına ilişkin, "Sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir" değerlendirmesi yapıldı.

ÖSYM'nin değerlendirmesinde, milyonlarca adayın katıldığı sınavlarda kusur, ihmal, tedbirsizlik, özensizlik, önem vermeme, yanlış bilme, unutkanlık veya kendi iradesine bağlı olmayan kaza, hastalık, hava koşulları, trafik yoğunluğu gibi nedenlerle sınava katılamayan adaylar bulunmasının, her sınavda muhtemel olduğu anımsatıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 15 dakika kuralının aynen devam edeceği de ifade edildi.

AA

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