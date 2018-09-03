Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, farklı şehirlerden otobüslerle Burdur'a gelen öğrenci ve ailelerini sabahın erken saatlerinde otogarda karşılayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Otogarda kurulan stant alanında Rektör Korkmaz'dan üniversite ve kent hakkında bilgi alan öğrenci ve aileleri daha sonra üniversiteye ait otobüslerle kampüse ücretsiz götürüldü. Korkmaz, yeni öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak kahvaltı yaptı.

Prof. Dr. Korkmaz, karşılamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinden Burdur'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin olduğunu söyledi. Kayıt döneminde yeni öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, kente gelen öğrencileri 4 yıldır otogarda karşıladıklarını bildirdi. Korkmaz, karşılama programının öğrenci ve ailelerinde büyük memnuniyetle oluşturduğuna dikkat çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler de otogarda Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından karşılandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

AA