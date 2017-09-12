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Sadece bir öğrencinin maliyeti 600 lira

Eğitim-Bir-Sen'in gerçekleştirdiği Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması'na göre; bir öğrencinin kantin-yemekhane ve servis ücretleri de dahil velisine aylık maliyeti 600 lirayı buluyor.

12 Eylül 2017 Salı 17:51
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Sadece bir öğrencinin maliyeti 600 lira

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 2017-2018 eğitim-öğretim dönemini kapsayan "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Okula başlangıç masraflarının yanında öğrencilerin öğretim yılı boyunca kırtasiye, öğretim materyali, eğitim kurumuna yapılan düzenli bağışlar ve ulaşım giderleri gibi kalemlerin dikkate alındığı araştırmada, geçen öğretim dönemi başında 176 lira olan bir öğrencinin velisine aylık maliyeti 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 193 lira olarak olarak belirlendi.

Kantin-yemekhane ve servis ücretlerinin dikkate alınmadığı araştırmada, serbest kıyafet uygulamasına geçen okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafının üniforma giyme zorunluluğu olan eğitim kurumlarındaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

- "Çocuk yardımı en az 193 liraya çıkartılmalı"

Araştırmaya göre, veliler serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 605 lira, üniforma giyme zorunluluğu olan bir ilkokula başlayan öğrenci için 835 lira harcayacak.

Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, yapılan harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 lira, ortaöğretimde ise 398 liraya çıkacak.

Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 346 liradan 554 liraya, ortaöğretimde de 398 liradan 600 liraya yükselecek.

Araştırmada, eğitim giderlerinin yanında okullardaki aidat, sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi harcamaların da velilerin yükünü iyice arttırdığı vurgulanarak, "Eğitim, bir devlet hizmeti olup, ücretsizdir. Bu durum göz önünde bulundurularak, çocuğu okula giden (okul öncesi dahil) memurlar için, maaşlarında yer alan çocuk yardımının en az 193 liraya çıkarılması gerekmektedir. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ise ilköğretime giden her çocuğu için devlet en az 193 lira yardım yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
öğrenciEğitimOkulEğitim Bir SenEBSAM
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