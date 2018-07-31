Sayısal felaket... YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi. TYT'ye giren adayların yüzde 83.06'sı AYT'ye, yüzde 4.85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

ÖSYM, sınavda 'sıfır' çekenlerin sayısını açıklamadı ancak bu sayının 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

Sınavın onur listesi

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0.12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 560 üzerinden 550 ve üstünde puan aldı. TYT'de 538, sözelde 15, sayısalda 1025, eşit ağırlıkta 62 aday 530 ve üstü puan elde etti.

Adaylar, matematik ve fende döküldü

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle: "Türkçe 40 soruda 16.179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6.003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5.642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2.828 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde: "Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4.743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1.617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2.271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1.465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2.856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2.017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2.098, matematik 40 soruda ortalama 3.923, fizik 14 soruda 0.467 ortalama, kimya 13 soruda 1.109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1.669 ortalama."

Bu sonuçlar adayların özellikle fizik testinde döküldüğünü ortaya koyuyor.

ÖSYM'nin verilerine göre tüm testlerde tüm soruları yapan adaylar az da olsa yer aldı. ÖSYM cinsiyetlere göre de puan dağılımlarına yer verdi. Yüksek puanlarda erkekler, düşük puanlarda kızlar öne çıktı.

Sayısalda tam puan özel fenden

Sayısal testinde 500 tam puanı 'özel fen lisesi' öğrencisi aldı. Devlet fen liselerinin sayısalda en yüksek puanı 492.68 oldu. Buna karşılık devlet fen liseleri eşit ağırlıkta 500 tam puan çıkardı.

En başarılı okul türü ise 364.91 ortalama puanla devlet fen liseleri olurken, ikinci sıradaki özel fen liselerinin ortalaması 357.39 oldu.

YKS sayısal ve TYT puan türlerinde Türkiye birincisi İstanbul’dan Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden Mustafa Emir Gazioğlu oldu. Ankara Muradiye İncek Sevgi Koleji öğrencisi Ahmed Said Dönmez ise YKS sayısal puan türünde ikinci sırayı aldı.

İmam hatipler başarılı değil

İmam hatip liseleri türlerinde ise sadece yabancı dil ağırlıklı imam hatip liseleri ortalama 232.26 puanla 200 puanın üstüne çıkarken, diğer imam hatip liseleri 200 puanın altında kaldı. İmam hatip liseliler içinde sayısalda en başarılı öğrenci 500 üzerinden 479.93 puan aldı. Yabancı dille öğretim yapan liselerin ortalama puanı ise 252.31 oldu.

Arapça testine girenler çakıldı

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği Yabancı Dil Testi'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31.453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11.727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29.992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24.824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31.009 olarak hesaplandı.