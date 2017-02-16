Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık" açıklamasında bulundu.