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Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık" açıklamasında bulundu.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:21
Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan YÖK'ten yapılan açıklamada diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısının 8 milyona yaklaştığı bildirildi.

Hizmet kapsamında, 2005 ve sonrasında mezun olanların yüzde 100'e yakını sisteme kaydedildi.22 kurumla yapılan protokol kapsamında, kişilerin mezuniyet bilgileri kontrol edilebiliyor.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2017 17:45
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