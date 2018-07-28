Sendikalı işçiler azınlıkta

Türkiye'nin sendikalılaşma konusunda daha çok gidecek yolu var. Batılı ülkelerde neredeyse bütün çalışanlar bir sendikaya üyeyken Türkiye'de sendikalılaşma oranı yalnızca yüzde 12. İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 14 milyon 121 bin 664 işçiden 1 milyon 802 bin 155'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor. İstatistiklere göre "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 156 bin 968, "Gıda Sanayi" iş kolunda 610 bin 841, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 206 bin 273, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 491 bin 679, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 55 bin 766, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 240 bin 117, "İletişim" iş kolunda 68 bin 725, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 91 bin 443 kişi çalışıyor.

"Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda çalışanların sayısı 290 bin 563, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda çalışanların sayısı 3 milyon 473 bin 776, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda çalışanların sayısı da 180 bin 393 olarak belirlendi.

En fazla üyeye Türk-iş sahip

İstatistiklere göre Türk Metal 209 bin 429, Hizmet-İş 286 bin 356, Genel-İş 76 bin 925, Tez-Koop-İş 63 bin 969, Tes-İş 60 bin 627, Belediye-İş 74 bin 904 ile en fazla üye sayısına sahip sendikalar. En fazla üyeye sahip konfederasyon 958 bin 618 işçi ile Türk-İş olurken bunu 654 bin 722 işçi ile Hak-İş takip etti. DİSK'in 160 bin 568, Tüm-İş'in 568, Birlik-İş'in 371 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 27 bin 308. Öte yandan geçen yıla göre sendikalı işçi sayısı 178 bin 517 kişi arttı.

EKONOMİ SERVİSİ