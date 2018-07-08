Sınav bitti, kaygı bitmedi

Üniversiteye giriş sınavlarının sona ermesiyle öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlerde bölüm ve üniversite sıralamaları da öğrenci ve aileler tarafından yapıldı. Ancak bu süreçte gelecek kaygısının yapılan tercihleri etkilediği belirtiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, öğrenci ve ailelere kaygıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Gelecek kaygısının hemen her insanda görüldüğünü ve küçük yaşlarda başladığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, "Aslında yeterli düzeyde kaygı kişinin yaşam motivasyonunu ve başarısını arttırırken kaygının fazlası ise kişinin hayatının birçok alanında patolojik olarak etki eder ve zarara sebep olur. Çocuklarda fiziksel, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak etkileri görülebilir.

Karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı, el ayak titremesi, terleme, içe kapanıklık, evden dışarı çıkmama isteği, arkadaş-aile veya yabancılarla iletişime geçmemek, ilişki kurmamak, aşırı konuşma, utangaçlık, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, korkuların artışı, düşünce-öğrenme ve algılamada güçlük çekme, başarısızlık, sorumluluktan kaçınma ve öz güven eksikliği oluşur. Çocuklukta başlayan kaygı bozukluğu tedavi edilmezse depresyona, ilerleyen gelişim süreçlerinde de başka psikiyatrik sorunlara yol açabilir" dedi.

'Yetenekleri doğrultusunda seçim yapmalılar'

Üniversiteye giriş çağlarında gençlerde artan kaygıyı azaltmanın ilk adımın aileler tarafından atılması gerektiğini belirten Özsoy, tercih dönemlerinde doğru olanın yetenek ve becerilere göre sıralamaların yapılması olduğunu aktardı. Aslı Özsoy, "Aslında ergenlik dönemine tekabül ettiği için bu üniversite sınavları ergenlik daha tam tamamlanmadığı sürede daha çok ailenin ve çevrenin dedikleri doğrultusunda bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar.

Daha çok çocukların kendi yetenekleri, ilgileri ve becerileri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları gerekiyor. İlk adım bu olmalı. Sonrasında üniversite seçimleri, üniversitenin nerede olduğu, üniversite boyunca maddi manevi nasıl bir geçim sağlayabileceği, üniversitenin ona neler katabileceği, diplomasının ne kadar geçerli olabileceği, mezun olduktan sonra diğer mezunlardan onu ayırabilecek farkları araştırması ve buna göre bir yol alması gerekebilir" şeklinde konuştu.

İHA