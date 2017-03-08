Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

ÖSYM AİS giriş sayfası içerisinde YGS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı. Öğrenciler belgeyi internet üzerinden alabilecekler. Sınav 12 Mart 2017 tarihinde yapılacak. Sınav tarihine az bir zaman kalan öğrenciler stresli, ailelerde kaygılı bu da sınava yönelik endişelerin artmasına neden oluyor.

Uzman Psikolog Selin Pekşen , sınav kaygısı ve başa çıkma yolları hakkında önemli bilgeler paylaştı. Uzman Psikolog Selin Pekşen, “Ailelerin ve çocukların uzun süredir gündeminde olan üniversite sınavlarının ilk basamağı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na sayılı günler kala öğrencilerde ve ailelerde sınava yönelik endişeler de artmakta. Kaygı genel anlamıyla psikolojik ve çevresel faktörlere karşı gösterilen duygusal tepki olarak tanımlanır. Sınav kaygısı ise beklenen sınavlara yönelik strese bağlı karmaşık fizyolojik ve psikolojik tepkilerdir” diye konuştu.

Sınav kaygısı nasıl azaltılır?