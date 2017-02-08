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TEOG'da da açık uçlu sorular sorulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:01
TEOG'da da açık uçlu sorular sorulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite giriş sınavlarının ikincisi olan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda bu yıl açık uçlu (test usulü olmayan) sorular sorulmasına ilişkin, "Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz analitik düşünsün, olaylara daha geniş baksın. 'A, B, C, D, hepsi veya diğerleri' gibi değil de farklı düşünceleri ortaya koyabilsinler. Doğru olanı açık uçlu sorulardır, klasik sorulardır" dedi.

Bakan Yılmaz, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. "TEOG dahil her sınıf kademesinde test usulünün azaltılarak açık uçlu ya da klasik sorulara dönüş söz konusu mu?" sorusuna Yılmaz, "Olacak, kesin olacak. Ancak şunu görüyorum ki, evlatlarımın her birisi açık uçlu soruya geçilmesini istemiyor. Doğru olanı açık uçlu sorulardır, klasik sorulardır. Bununla insanlara çok daha fazla cümleler kurduruyorsun" cevabını verdi.

AA

Son Güncelleme: 08.02.2017 16:03
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