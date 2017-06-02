TEOG'da rekor birinci! 9 bin öğrenci...

ERSAN İLTER / İSTANBUL



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve işçi babanın üç çocuğundan biri olan Hatice Zehra Çalıklı, TEOG 1 ve TEOG 2'de soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ikinci dönem sınavında Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin öğrenci 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. Böylece bugüne kadar bir TEOG sınavında en yüksek sayıda birince 2017 yılındaki TEOG-2'den çıkmış oldu.

2014'te Kasım ayında gerçekleştirilen TEOG-1 sınavlarında ise yaklaşık 4700 birinci çıkmıştı.

Doğu illerindeki başarı dikkat çekiyor

TEOG-2'de özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerin elde ettiği başarı da dikkat çekiyor.

Bitlis'te sınava giren 7 bin 48 öğrenciden 51'inin soruların tamamını doğru cevapladı.

Muş'ta ise TEOG ikinci dönem sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan 54 öğrenci, ilin gururu oldu. Sadece Vali Adil Yazar Ortaokulunda 11 öğrenci TEOG'da tam başarı elde etti.

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 öğrenci, TEOG-2'de 120 soruya doğru cevap vererek, Türkiye birincileri arasında yer aldı. Batman'da da 78 öğrenci TEOG-2'de soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. TEOG-1'de bu sayı 4 idi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de 6 öğrenci birinciler arasında yer aldı



ÖSYM'den LYS adaylarına son uyarılar





ÖSYM, LYS maratonuna 10 Haziran'da başlayacak adaylar için çekimleri 6 farklı ilde gerçekleştirilen filmde, bu yılki sınavlara ilişkin kuralları hatırlattı. LYS'ye girecek adaylar için hazırlanan filmde, adaylar için kritik uyarılarda bulunuldu.

OSYM, adaylardan ilk kez tüm oturumlarda sorulacak, cevapları bir sözcük veya bir sayıdan oluşan ve cevap kağıdına kodlanan kısa cevaplı soru çeşidine dikkat edilmesini istedi. Öte yandan sınavın başlamasına 15 dakika kala bina girişleri kapatılacak ve içeriye hiçbir aday alınmayacak.

ERSAN İLTER