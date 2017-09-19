TEOG gitti, yeri dolmadı

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitimden Ortaöğretim Geçiş Sistemi'ne (TEOG) ilişkin 'açık uçlu soru örnekleri'ni yayınladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir TV programında "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin" görüşünü seslendirmesinin ardından TEOG resmen kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG sınavlarının yapılmayacağını açıkladı. Ankara'da bir taksi durağını ziyaretinde konuşan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme konusunda en deneyimli kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla tüm velilerimizden istirhamım şu ki; evlatlarınız evladımız; kafalarında en ufacık bir soru dahi olmasın. Kendilerini kaygıya, sıkıntıya düşürecek hiçbir şey olmayacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, etüt merkezlerinin sırf TEOG'dan dolayı arttığına işaret ederek, "Dolayısıyla da daha çocukluktan başlayarak her evladımızın yarış atı konumuna girmesini hangi anne baba ister?" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistem belirsiz

TEOG yerine adrese dayalı ya da sınavsız geçiş modelinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulumuza sunacağız, Bakanlar Kurulunda çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız" ifadesini kullandı.

Farklı sistemler gündemde

Peki, TEOG'un kaldırılmasının ardından öğrenciler liselere nasıl yerleştirilecek? TEOG'un yol açtığı en büyük sorunlardan biri özellikle düşük puanlı öğrencilerin ikametgâhlarından oldukça uzak noktalardaki okullara rastgele yerleştirilmesiydi.

Buna rağmen mevcut şartlarda ilköğretimden ortaöğretime sınavsız bir geçiş mümkün mü?

Türkiye'de ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte ilköğretim düzeyinde eğitim 'tek tip' hale getirildi. Artık yeni sistem gereği ilkokuldan (4. sınıftan) ortaokula (5. sınıfa) geçişte sınav yapılmıyor, buna gereksinim de duyulmuyor.

Veliler de bu aşamada okul arayışına girmiyor. Ancak bu kez, lise düzeyinde okul çeşitliliği arttı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor ve sanat liseleri, imam-hatip liseleri, endüstri meslek liseleri,

Anadolu teknik liseleri, özel yabancı liseler, özel fen liseleri gibi çok sayıda kategori oluştu. Bir de Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi, Robert Koleji gibi tarihi liseler var. Bu okulların diplomaları çok sayıda üniversitenin diplomasından daha değerli!

Sistem alternatifleri

1. Sınavsız geçiş: 1970'li ve 80'li yıllarda olduğu gibi öğrenci bulunduğu semtteki ya da semte yakın bir lisenin kapısını çalar. Ancak İstanbul'da yeni açılan liselerin çoğu 'imam-hatip lisesi' olması hasebiyle arzu edilen düz liseye gitmek mümkün olmayabilir.

Ancak bu durumda Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi, Robert Koleji, fen ve kalburüstü Anadolu liselerinin nasıl öğrenci alacağı belirsiz. Bu okullar ikametgâha göre öğrenci almaya istekli olmayacaktır! Örneğin İstanbul Lisesi ile Galatasaray Lisesi iş merkezlerinin ortasında kaldığından, bulundukları semtlerde az sayıda sakin yaşamaktadır! Bu durumda Anadolu'daki bir öğrenci bu okullara nasıl girecektir? Tuncelili çobanı Galatasaray Lisesi'nde görmek hayal olur.

2. İsteğe bağlı merkezi sınav: TEOG, tüm 8. sınıflar için zorunluydu. OKS'de mesela bu zorunluluk yoktu. Bu durumda veliler çocuklarının durumunu görmek için muhtemelen Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı bu sınava girmelerinde ısrarlı olacaktır. Sınav varsa hazırlık da olacaktır. Yarışa devam!

3. Özel okullar sınavı: Özel okul grupları ile yabancı okullar, geçmişte olduğu gibi kendi sınavlarını yaparlar. Söz konusu okullar, başarı durumuna göre burs vereceklerini açıklarlar. Bu durumda da on binlerce öğrenci bu sınava girecektir. Bu durumda muhtemelen Milli Eğitim bakanlığı da kalburüstü devlet okulları için bir sınav yapacaktır.

4. Her okul kendi sınavını yapar: En berbat ihtimal bu... Yağmurdan kaçmak isteyenler buyursun doluya... Bu durumda veliler TEOG'u mumla arar. Zira iyi okullara girmek ve burs kazanmak isteyen öğrenciler, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında sınavdan sınava koşmak zorunda kalacaklardır.