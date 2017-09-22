TEOG kalktı! 'Veliler dershane ücretlerini geri alabilir'

TEOG’un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri nasıl geri alabilecekleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Ahmet Salgut, ortaya çıkan durumun hukukta Mücbir Sebep olarak sayılan hallerden olduğunu belirterek, “Kurs kaydı yaptırmış olan öğrenci velileri dilerlerse kursla yaptığı sözleşmeden dönebilir ve vermiş oldukları ücretleri geri isteyebilir. Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretlerin İadesi başlıklı maddesine göre, öğrencinin sadece devam ettiği kurs süresinin ücretini ödeyerek kalan bedeli geri alabilirler” dedi.

HABER MERKEZİ

TEOG’un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri nasıl geri alabilecekleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Ahmet Salgut, ortaya çıkan durumun hukukta Mücbir Sebep olarak sayılan hallerden olduğunu belirterek, “Kurs kaydı yaptırmış olan öğrenci velileri dilerlerse kursla yaptığı sözleşmeden dönebilir ve vermiş oldukları ücretleri geri isteyebilir. Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretlerin İadesi başlıklı maddesine göre, öğrencinin sadece devam ettiği kurs süresinin ücretini ödeyerek kalan bedeli geri alabilirler” dedi.

HABER MERKEZİ